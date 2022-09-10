Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати яблучні оладки.

"«У нас оладки лишилися, будете?» Чесно, я не пам’ятаю, щоб колись ревів через оладки. Але вчора ревів. Бляха, скільки у цій фразі сили, вдячності і турботи. У цій фразі і є наша нація. Мені здається, що після відео з Балаклії всі українці мають приготувати оладки. І не для себе навіть. А от так от взяти і піти до сусідів чи друзів та пригостити. Бо їжа іноді - не просто їжа. І я не втомлюся вас у цьому переконувати. Їжа - це завжди символ того, що ми проживаємо у певний час. Їжа - це енергія життя, любові і віри", — пише Клопотенко.

Євген запропонував приготувати яблучні оладки з родзинками. Для тіста знадобляться 2 яйця, 250 мл кефіру, 2 яблука, 160г борошна, 100г цукру, дрібка солі і 1ч.л. розпушувача. Смажимо на олії. Можна посипати родзинками або додати їх у тісто - як вам більше хочеться.

"Довіртеся мені і поділіться цими оладками з будь-ким навколо. Знайомим і не дуже. Обов’язково. Ви створите шалену силу підтримки, і завдяки вам хтось стане щасливішим. І ви від цього теж станете щасливішими. А бути один для одного і бути щасливими - це вже трохи є перемогою", — додав "Мастер Шеф".

На пост одразу ж відреагувала співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч, написавши: "Мені мама оладки з яблуками готувала вранці перед школою 🔥❤️❤️".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але з цікавою деталлю.

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