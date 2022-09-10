В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить яблочные оладьи.

"У нас оладьи остались, будете?" Честно, я не помню, чтобы когда-то ревел из-за оладий. Но вчера ревел. Бляха, сколько в этой фразе силы, благодарности и заботы. В этой фразе и есть наша нация. Мне кажется, что после видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи. И не для себя даже. А вот так вот взять и пойти к соседям или друзьям и угостить. Ибо еда иногда - не просто еда. И я не устану вас в этом убеждать. Еда - это всегда символ того, что мы проживаем в определенное время. Еда - это энергия жизни, любви и веры", — пишет Клопотенко.

Евгений предложил приготовить яблочные оладьи с изюмом. Для теста понадобятся 2 яйца, 250 мл кефира, 2 яблока, 160г муки, 100г сахара, щепотка соли и 1ч.л. разрыхлителя. Жарим на растительном масле. Можно посыпать изюмом или добавить их в тесто – как вам больше хочется.

"Доверьтесь мне и поделитесь этими оладьями с кем-либо вокруг. Знакомым и не очень. Обязательно. Вы создадите безумную силу поддержки, и благодаря вам кто-то станет счастливее. И вы от этого тоже станете счастливее. А быть друг для друга и быть счастливыми - это уже немного победа", - добавил "Мастер Шеф".

На пост сразу же отреагировала певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, написав: "Мне мама оладьи с яблоками готовила утром перед школой 🔥❤️❤️".

Напомним, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал простой рецепт маринованных помидоров, но с интересной деталью.

Как сообщала Politeka, "МастерШеф" Клопотенко похвастался, как это быть единственным мужчиной на работе.

Также Politeka писала, что Евгений Клопотенко раскрыл два рецепта, которые хоть как-то скрасят лето.