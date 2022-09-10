Співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в шоу "Голос країни", де була у команді Святослава Вакарчука, привітала з днем народження відомого музиканта.

На своїй сторінці в Instagram артистка зворушливо звернулася до Мар'яна Пирожка, відомого під псевдонімом Мар'ян Пиріг, та показала фото з іменинником. Він український музикант і художник зі Львова, засновник музичного гурту «ГИЧ оркестр» та проєкту «Пиріг і Батіг». у п'ятницю, 9 вересня, артист відзначив свій 42 день народження.

"З Днем народження, геніяльний Мар'ян Пиріг Пирожок ❤️", — лаконічно привітала митця Христина.

"Дякую, дорогенька!", — відповів артист у коментарях.

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Христинка співала разом під гітару🥳🎸. Занадто тепле та добре фото❤️. Такі класні разом🤪. А інтер'єр кухні – сині шафки 💙та светр Сальвадора – жовтий 💛прямо відтворюють кольори Українського прапора💙💛. З Днем Народження Галицький вусач".

Христина Соловій прийшла на «Голос країни» 2013 зі сцен львівського андеґраунду, аби країна почула лемківські пісні. Справжню славу отримала завдяки авторським пісням. Її сингли «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» мають мільйонні перегляди на YouTube і тепер вона збирає тисячні зали по всій країні.

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