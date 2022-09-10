Певица Кристина Соловий, прославившаяся благодаря участию в шоу "Голос країни", где была в команде Святослава Вакарчука, поздравила с днем ​​рождения известного музыканта.

На своей странице в Instagram артистка трогательно обратилась к Марьяну Пирожку, известному под псевдонимом Марьян Пирог, и показала фото с именинником. Он украинский музыкант и художник из Львова, основатель музыкальной группы "ГИЧ оркестр" и проекта "Пиріг і Батіг". В пятницу, 9 сентября, артист отметил свой 42 день рождения.

"С Днем рождения, гениальный Марьян Пирог Пирожок ❤️", - лаконично поздравила художника Кристина.

"Спасибо, дорогая!", - ответил артист в комментариях.

Поклонники Соловий также присоединяются к поздравлениям: "Так это же Украинский Галицкий Сальвадор Дали😉 с которым

Кристинка пела вместе под гитару🥳🎸. Слишком теплое и хорошее фото❤️. Такие классные вместе🤪. А интерьер кухни – синие шкафчики 💙и свитер Сальвадора – желтый 💛прямо воспроизводят цвета Украинского флага💙💛. С Днем Рождения Галицкий усач".

Кристина Соловий пришла на «Голос країни» в 2013 году со сцен львовского андеграунда, чтобы страна услышала лемковские песни. Настоящую славу получила благодаря авторским песням. Ее синглы «Fortepiano», «Шкідлива звичка», «Любий Друг», «Тримай», «Хто, як не ти» имеют миллионные просмотры на YouTube и теперь она собирает тысячные залы по всей стране.

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