Як пише Politeka.net , про Дашу Квіткову заговорили після того, як вона перемогла у романтичному шоу «Холостяк», головним героєм якого був Микита Добринін. Молода блондинка з ефектною зовнішністю зуміла підкорити серце чоловіка.
Вони наразі є єдиною парою за всю історію українського проекту, яка узаконила стосунки після завершення зйомок. Добринін та Квіткова зіграли пишне весілля, а через рік стали батьками малюка Лева.
Останнім часом Квіткова разом із сином перебувала в Європі, але вже встигла повернутися на батьківщину і навіть обвінчатись зі своїм чоловіком Микитою.
Тепер блондинка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Інстаграмі.
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"Замовити квіти додому, щоб покращити настрій? однозначно так! 🫶🏻", - розповіла Даша у підписі.
Фоловерам настільки запали в душу стрункі й засмаглі ноги Квіткової, що вони почали писати захоплені коментарі білявці.
"Ноги вогонь секс-дитина", "Яка фігура", "Життя казка", - пишуть у мережі.
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