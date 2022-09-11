Как пишет Politeka.net, о Даше Квитковой заговорили после того, как она победила в романтическом шоу «Холостяк», главным героем которого был Никита Добрынин. Молодая блондинка с эффектной внешностью сумела покорить сердце мужчины.
Они на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок. Добрынин и Квиткова сыграли пышную свадьбу, а через год стали родителями малыша Льва.
В последнее время Квиткова вместе с сыном находилась в Европе, но уже успела вернуться на родину и даже обвенчатся со своим мужем Никитой.
Теперь же блондинка опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм.
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"Заказать цветы домой, чтобы улучшить настроение? однозначно да!🫶🏻", - рассказала Даша в подписи.
Фолловерам настолько запали в душу стройные и загорелые ноги Квитковой, что они принялись писать восторженные комментарии блондинке.
"Ноги огонь секси детка", "Какая фигура", "Жизнь сказка", - пишут в сети.
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