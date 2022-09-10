Як пише Politeka.net , Еліна Мбані - відома українська співачка, яка стала частиною "співаючого квартету" в "Жіночому кварталі". Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Еліна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася кадрами з фотосесії, опублікувавши їх у сторіс.

"Барбі", - було написано на сторіс, яке Мбані постукала на своїй сторінці.

Повідомлялося, що Еліна анонсувала вихід її пісні.

"Скоро буде реліз моєї пісні, якого я так сильно чекаю - це хвилююче і дуже багато думок виникають у мене з цього приводу, типу зараз не час ... ні відкладала я це настільки, наскільки можливо, тому цього разу буду сміливою, дуже скоро новий проект LINa побачить світ", - написала Мбані та додала яскравий кадр.

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