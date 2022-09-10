Как пишет Politeka.net, Элина Мбани - известная украинская певица, которая стала частью "поющего квартета" в "Женском квартале". Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Элина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась кадрами с фотосессии, опубликовав их в сторис.

"Барби", - было написано на сторис, которое Мбани репостнула на своей страничке.

Сообщалось, что Элина анонсировала выход ее песни.

"Скоро будет релиз моей песни, которого я так сильно жду – это волнующее и очень много мнений возникают у меня по этому поводу, типа сейчас не время… ное откладывала я это настолько, насколько возможно, поэтому на этот раз буду смелой, уж очень скоро новый проект LINa увидит свет", - написала Мбани и добавила яркий кадр.

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