Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка стала переможницею проекту "Танці зі зірками". Знаменитість також працювала хореографом-постановником на аналогічному проекті Грузії. Ілона, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А після початку війни зірка з дітьми поїхала до Італії, де ховалась від обстрілу деякий час. Але вже Ілона повернулася назад до України, щоби об'єднати родину.

Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Гвоздєва поділилася кадрами, де показала дочку.

"День народження у стилі її улюбленого мультика "Монстри на канікулах", - написала Гвоздєва.

До цього Ілона привітала дочку зі святом.

"Сьогодні цій крихіті 7 років! А я пам'ятаю тебе ще такою маленькою, яка бігала за мною хвостиком усуди! Пам'ятаю, як вела урок танцю і ти була на ручках і засинала під звуки музики", - написала Ілона.

Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців із зірками" одним відео показала, як дорослішала її дочка

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців з зірками" разом з бахромою вразила пластичним тілом.

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