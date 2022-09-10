Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая стала победительницей проекта "Танці з зірками". Знаменитость также работала хореографом-постановщиком на аналогичном проекте в Грузии. Илона, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны звезда с детьми уехала в Италию, где пряталась от обстрелов некоторое время. Но уже Илона вернулась обратно в Украину, чтобы воссоединить семью.

Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Гвоздева поделилась кадрами, где показала дочь.

"День рождения в стиле ее любимого мультика "Монстры на каникулах", - написала Гвоздева.

До этого Илона поздравила дочь с праздником.

"Сегодня этой крохе 7 лет! А я помню тебя еще такой маленькой, которая бегала за мной хвостиком усуды! Помню, как вела урок танца и ты была на ручках и засыпала под звуки музыки", - написала Илона.

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" одним видео показала, как взрослела ее дочь

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