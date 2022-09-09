Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица, которая победила на шоу "Танці з зірками". Звезда также работала хореографом-постановщиком на аналогичном грузинском проекте. А после начала войны Илона уехала в Италию, где находилась некоторое время с детьми. В конечном итоге Гвоздева решилась приехать обратно в Украину, чтобы воссоединиться со своим мужем, который оставался тут. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Гвоздева поделилась фото, где позировала рядом со своей мамой. Звезда сделала селфи, демонстрируя, в кого она такая красотка.
"Приехала мамуля. Навели красоту", - написала Илона под фото.
После этого Илона заинтриговала планами на будущий день.
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Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" поделилась своими переживаниями, фото
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