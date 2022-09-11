Як пише Politeka.net , архівні знімки артистка розмістила у себе в Instagram. Сумська виклала чорно-білі фотокадри, на яких вона знята в українському костюмі. Фото зроблено під час зйомок фільму «Голос трави».
Сумська у такий спосіб вирішила відзначити День українського кіно, який в Україні святкують 10 вересня.
«З днем УКРАЇНСЬКОГО КІНО! 🇺🇦🎬 Фільм «ГОЛОС ТРАВІ» сьогодні знову до часу! Українська містична драма, знята за мотивами оповідань письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Одеська кіностудія, 1992р. Режисер-Наталія Мотузко У ролях – Раїса Недашковська, Ольга Сумська, Сергій Севастьянов, Сергій Тарасов, Володимир Міняйло, Неле Савіченко, В'ячеслав Сумський, Л. Заславський », – написала артистка.
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Користувачі соцмережі відреагували на фото Ольги компліментами.
"Фільм прекрасний! Дивилася багаторазово, і всі рази на одному диханні. Особливо кінець, коли всі трави як ожили для вас",
"Ви як завжди незрівнянна красуня!",
"Майже не змінилася",
"Я пам'ятаю цей фільм із дитинства 👏", - пишуть у мережі.
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