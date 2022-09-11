Актриса Ольга Сумська, яка нещодавно втрапила в скандал через співпрацю з російським режисером, засвітилася в несподіваній компанії.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка поділилася радістю від зустрічі з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком та показала спільне селфі.

Після початку повномасштабного вторгнення рф, 27 лютого Хливнюк а капела заспівав на Софійській площі перший куплет "Ой у лузі червона калина", після чого пісня набула нової популярності. Відео лідера "Бумбокс" стало вірусним, згодом пісню переспівували у багатьох містах та країнах на підтримку України під час війни.

"Зустріла сьогодні легендарного Андрійчика Хливнюка!❤️Добрий знак! 🙏🏻 Весь світ тепер співає «Калину» завдяки "Бумбокс" 💙💛", — написала Сумська під світлиною.

При цьому підписники знову дорікнули Сумській, що її старша дочка Антоніна Паперна з чоловіком та дітьми залишилася жити в Москві та не зробила жодної заяви щодо повномасштабної війни рф проти України.

"Ага, і ваша Тоня підспівує", —пишуть в коментарях

Шанувальники Сумської та Андрія Хливнюка підтримали артистів: "Бо співав від Серця 💛✨", "Хай Бог вас всіх береже і Ангел Охоронець буде завжди поруч", "Мій кумир ! Завжди слухаю його пісні ❤️".

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