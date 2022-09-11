Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка поділилася радістю від зустрічі з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком та показала спільне селфі.
Після початку повномасштабного вторгнення рф, 27 лютого Хливнюк а капела заспівав на Софійській площі перший куплет "Ой у лузі червона калина", після чого пісня набула нової популярності. Відео лідера "Бумбокс" стало вірусним, згодом пісню переспівували у багатьох містах та країнах на підтримку України під час війни.
"Зустріла сьогодні легендарного Андрійчика Хливнюка!❤️Добрий знак! 🙏🏻 Весь світ тепер співає «Калину» завдяки "Бумбокс" 💙💛", — написала Сумська під світлиною.
При цьому підписники знову дорікнули Сумській, що її старша дочка Антоніна Паперна з чоловіком та дітьми залишилася жити в Москві та не зробила жодної заяви щодо повномасштабної війни рф проти України.
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Шанувальники Сумської та Андрія Хливнюка підтримали артистів: "Бо співав від Серця 💛✨", "Хай Бог вас всіх береже і Ангел Охоронець буде завжди поруч", "Мій кумир ! Завжди слухаю його пісні ❤️".
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