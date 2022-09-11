Актриса Ольга Сумская, недавно попавшая в скандал из-за сотрудничества с российским режиссером, засветилась в неожиданной компании.

В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда поделилась радостью от встречи с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком и показала совместное селфи.

После начала полномасштабного вторжения рф, 27 февраля Хлывнюк а капелла спел на Софийской площади первый куплет "Ой в лузі червона калина", после чего песня приобрела новую популярность. Видео лидера "Бумбокс" стало вирусным, со временем песню перепевали во многих городах и странах в поддержку Украины во время войны.

"Встретила сегодня легендарного Андрейчика Хлывнюка!❤️Добрый знак! 🙏🏻 Весь мир теперь поет "Калину" благодаря "Бумбокс" 💙💛", - написала Сумская под фотографией.

При этом подписчики снова упрекнули Сумскую в том, что ее старшая дочь Антонина Паперная с мужем и детьми осталась жить в Москве и не сделала никакого заявления о полномасштабной войне рф против Украины.

"Ага, и ваша Тоня подпевает", - пишут в комментариях

Поклонники Сумской и Андрея Хливнюка поддержали артистов: "Ибо пел от сердца 💛✨", "Пусть Бог вас всех бережет и Ангел Хранитель будет всегда рядом", "Мой кумир! Всегда слушаю его песни ❤️".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

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