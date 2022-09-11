Українська акторка, переможниця "Танців з зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина відвідала міста Київської області, що постраждали від окупації.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост та відео зі своєї поїздки в Бучу, Ірпінь та Бородянку.

"Син довгий час просив мене поїхати туди. Я боялася. Боялася внутрішнього болю та депресивного стану від побаченого, але я вирішила, що мій син повинен побачити цю реальність. Заради особистої історії, однозначного розуміння та майбутнього", — зізнається Мішина.

Ксенія розповіла, що в період окупації практично біля кожного будинку були білі маленькі прапори - це означало , що там хтось загинув і треба забрати тіло.

"В підвалах обрушених будинків кричали люди, але ворог не дозволяв їх рятувати…Біль та великий сум пронзають наші душі за кожного українця, який зустрів цю війну очі в очі", — розповідає актриса.

Ксенія с сином повільно проіжджали міста, і в одній з багатоповерхівок увагу Мішиної привернув чоловік, який стояв на напівзруйнованому балконі останнього поверху та намагався далі продовжувати життя.

"Такі фрагменти в очах народжують найміцніші цінності і розуміння, нові погляди і незламну віру в Україну. Але найголовніше - безкомпромісну любов до рідної землі і своїх людей!", наголосила зірка.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями і вразила Злату Огнєвіч.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.