На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост та відео зі своєї поїздки в Бучу, Ірпінь та Бородянку.
"Син довгий час просив мене поїхати туди. Я боялася. Боялася внутрішнього болю та депресивного стану від побаченого, але я вирішила, що мій син повинен побачити цю реальність. Заради особистої історії, однозначного розуміння та майбутнього", — зізнається Мішина.
Ксенія розповіла, що в період окупації практично біля кожного будинку були білі маленькі прапори - це означало , що там хтось загинув і треба забрати тіло.
"В підвалах обрушених будинків кричали люди, але ворог не дозволяв їх рятувати…Біль та великий сум пронзають наші душі за кожного українця, який зустрів цю війну очі в очі", — розповідає актриса.
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Ксенія с сином повільно проіжджали міста, і в одній з багатоповерхівок увагу Мішиної привернув чоловік, який стояв на напівзруйнованому балконі останнього поверху та намагався далі продовжувати життя.
"Такі фрагменти в очах народжують найміцніші цінності і розуміння, нові погляди і незламну віру в Україну. Але найголовніше - безкомпромісну любов до рідної землі і своїх людей!", наголосила зірка.
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