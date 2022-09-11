На своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональный пост и видео с поездки в Бучу, Ирпень и Бородянку.
"Сын долгое время просил меня поехать туда. Я боялась. Боялась внутренней боли и депрессивного состояния от увиденного, но я решила, что мой сын должен увидеть эту реальность. Ради личной истории, однозначного понимания и будущего", - признается Мишина.
Ксения рассказала, что в период оккупации практически у каждого дома были белые маленькие флаги – это означало, что там кто-то погиб и нужно унести тело.
"В подвалах обрушившихся домов кричали люди, но враг не позволял их спасать…Боль и большая грусть пронзают наши души за каждого украинца, который встретил эту войну глаза в глаза", — рассказывает актриса.
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Ксения с сыном медленно проезжали по городу, и в одной из многоэтажек внимание Мишиной привлек мужчина, стоявший на полуразрушенном балконе последнего этажа и пытавшийся дальше продолжать жить.
"Такие фрагменты в глазах рождают самые крепкие ценности и понимание, новые взгляды и несгибаемую веру в Украину. Но самое главное - бескомпромиссную любовь к родной земле и своим людям!", - отметила звезда.
Напомним, "Холостячка" Мишина рассказала украинцам, как они постоянно спонсируют россию.
Как сообщала Politeka, Ксения Мишина разговорилась перед украинцами и поразила Злату Огневич.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина ошеломила видом, показав, есть ли у нее ботокс.