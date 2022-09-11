На своїй сторінці в Instagram Юрій розповів, що його племінниця вийшла заміж за свого хлопця, який служить у ЗСУ. Судячи з опублікованих кадрів, на весілля Горбунов поїхав без дружини Катерини Осадчої.

"На фоні таких позитивних і обнадійливих новин з фронту, дуже приємна новина сталася в нашій родині! Вийшла заміж і повінчалась моя племінниця Наталя!! Весілля мало відбутись 26 лютого! І ось сьогодні, скориставшись тим що нареченому Володимиру дали з ЗСУ на кілька днів відпустку, у дуже вузькому колі родичів, ми все ж таки відсвяткували народження нової української сім‘ї!! Живіть в злагоді і мирі, діти!! І Перемоги всім нам!!!", — пише телеведучий.

Шанувальники Горбунова в коментарях приєднуються до привітань, серед них і знаменитості, зокрема співачка Тетяна Решетняк (Tayanna) та дружина Дмитра Монатина Ірина:

"Нехай панує мир і щастя в молодій сім‘ї!";

"Вітання молодій парі!💐 Нехай зустрінуть пошвидше перемогу під мирним небом, і живуть довго та щасливо!";

"Вітаю!❤️❤️❤️ Щастя молодим в вільній Україні!";

"Красива пара! Гарної долі молодятам!!! Слава Україні";

"Вітаємо! Дуже красиві, щасливого та мирного життя, молодята!"

"У злагоді, любові й щасті дожити до весілля золотого".

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