На своей странице в Instagram Юрий рассказал, что его племянница вышла замуж за своего парня, который служит в ВСУ. Судя по опубликованным кадрам, на свадьбу Горбунов поехал без жены Екатерины Осадчей.

"На фоне таких положительных и обнадеживающих новостей с фронта, очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья!! Свадьба должна была состояться 26 февраля! И вот сегодня, воспользовавшись тем, что жениху Владимиру дали с ВСУ на несколько дней отпуск, в очень узком кругу родственников, мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи!! Живите в мире и согласии, дети!! И Победы всем нам!!!", — пишет телеведущий.

Поклонники Горбунова в комментариях присоединяются к поздравлениям, среди них и знаменитости, в частности певица Татьяна Решетняк (Tayanna) и супруга Дмитрия Монатина Ирина:

"Пусть царит мир и счастье в молодой семье!";

"Поздравления молодой паре!💐 Пусть встретят поскорее победу под мирным небом, и живут долго и счастливо!";

"Поздравляю!❤️❤️❤️ Счастья молодым в свободной Украине!";

"Красивая пара! Хорошей судьбы молодоженам!!! Слава Украине";

"Поздравляем! Очень красивые, счастливой и мирной жизни, молодожены!"

"В согласии, любви и счастье дожить до свадьбы золотой".

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