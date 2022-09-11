На своей странице в Instagram Юрий рассказал, что его племянница вышла замуж за своего парня, который служит в ВСУ. Судя по опубликованным кадрам, на свадьбу Горбунов поехал без жены Екатерины Осадчей.
"На фоне таких положительных и обнадеживающих новостей с фронта, очень приятная новость произошла в нашей семье! Вышла замуж и обвенчалась моя племянница Наталья!! Свадьба должна была состояться 26 февраля! И вот сегодня, воспользовавшись тем, что жениху Владимиру дали с ВСУ на несколько дней отпуск, в очень узком кругу родственников, мы все же отпраздновали рождение новой украинской семьи!! Живите в мире и согласии, дети!! И Победы всем нам!!!", — пишет телеведущий.
Поклонники Горбунова в комментариях присоединяются к поздравлениям, среди них и знаменитости, в частности певица Татьяна Решетняк (Tayanna) и супруга Дмитрия Монатина Ирина:
"Пусть царит мир и счастье в молодой семье!";
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"Поздравления молодой паре!💐 Пусть встретят поскорее победу под мирным небом, и живут долго и счастливо!";
"Поздравляю!❤️❤️❤️ Счастья молодым в свободной Украине!";
"Красивая пара! Хорошей судьбы молодоженам!!! Слава Украине";
"Поздравляем! Очень красивые, счастливой и мирной жизни, молодожены!"
"В согласии, любви и счастье дожить до свадьбы золотой".
Напомним, Юрий Горбунов признался, как облегчил душу рядом с Арестовичем, фото.
Как Politeka сообщала, Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото.
Также Politeka писала, что Юрий Горбунов показал на видео, как украинские бойцы эвакуируют людей из-под обстрелов.