Популярний український телеведучий та чоловік телезірки Каті Осадчої Юрій Горбунов, який під час війни залишився у Києві, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, днями шоумен поділився кумедним фото із зустрічі у київському метро з Антоном Птушкіним, Позитивом та Колею Серьгою. А тепер повеселив кадром із головним "заспокоювачем" країни Олексієм Арестовичем.

Схоже, радник глави Офісу президента Арестович став гостем ефіру "Сніданок з 1+1", провідним якого є Горбунов, і саме там вони зробили це миле селфі. На фото Юрій у чорному костюмі з білою футболкою та Олексій у строкатій сорочці мило посміхаються до камери.

У підписі до фото Горбунов жартівливо написав: "Отримав дозу заспокійливого від Олексія! Тепер набагато легше на душі!" Шанувальники відразу почали коментувати нове фото телеведучого: "Юрію, в не образу, але ви напевно ледь не в темі. Ця людина вже більше дратує, ніж заспокоює", "Нарцис заспокоїв", "Сумно. Такий дует", "Я була найкращої думки про Вас, переоцінила", "О, і що нового сказав? Що через тиждень буде осінь", "Не думала, Юрію, що все так запущено", "І ми хочемо отримати заспокійливе!", "Це дієва доза! ", "І нам розкажіть, щоб і нам полегшало?", "А говорили, що його не існує, може це фотошоп", "А я хочу знати реальне становище, а не дозу заспокійливого".

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