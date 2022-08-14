На своїй сторінці у Instagram Юрій розмістив відео евакуації мирного населення з-під обстрілів у Мар'їнці Донецької області.

На кадрах видно, як під гучні звуки ворожої артилерії українські захисники заходять до житлових будинків та евакуюють людей. Вони садять їх у броньовані автомобілі та перевозять у безпечніше місце, ризикуючи своїм життям.

Також вони надають першу допомогу пораненим, які постраждали внаслідок обстрілу окупантів.

«Білий ангел» евакуює людей із Мар'їнки!! Бережи вас Бог хлопці за ваш героїзм!! , – написав Юрій Горбунов.

"Бідні люди 😢😢 за що таке горе?", "Боже врятуй і збережи наших захисників 🙏🙏🙏💛💙❤️", "Низький уклін вам хлопці. Нехай Бог завжди вас оберігає 🙏", "Тільки сльози, на це не можна дивитись !", "Стільки страху, болю, стресу переживають ці люди", "Господи, допоможи людям врятуватися 🙏🙏🙏😢😢😢 прокляті решісти, як же я вас усіх ненавиджу! Слава ЗСУ!", - коментують у мережі.

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