Популярна артистка Дженніфер Лопес вперше за довгий час з'явилася на прогулянці без перуки.

53-річна Дженніфер Лопес після весілля з Беном Аффлеком почала частіше з'являтися на публіці та хвалитися новими образами. Нерідко Лопес показувала досить відкриті вбрання, сміливі та досить яскраві – з сіточкою, блискітками та дорогими прикрасами.

Однак майже весь час Лопес на кадрах позує в перуках, що приховують її коротке волосся. Не секрет, що у Дженніфер є ціла кімната з перуками, які вона доглядає.

У артистки вже давно короткі локони і показує їх вона досить рідко, воліючи просто носити перуки. Вперше за довгий час вона з'явилася на прогулянці з дітьми Аффлека без перуки і показала коротенькі пасма світлого відтінку.

Для неофіційного виходу голлівудська зірка обрала образ у стилі ретро, ​​принаймні про це говорила її зачіска та окуляри (дуже вже схоже). Великі сережки чудово доповнили невимушений стиль актриси.

Зазвичай артистка намагається наголошувати на фігурі і підкреслює стан шкіри.

За словами Лопес, вона багато працювала над своїм брендом своєї косметики та відкрила справжні рецепти краси, тепер вона знає, як оптимально усувати ознаки старіння шкіри, прибирати мімічні зморшки та пігментацію.

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