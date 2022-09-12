Популярная артистка Дженнифер Лопес впервые за долгое время показалась на прогулке без парика.

53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком начала чаще появляться на публике и хвастаться новыми образами. Нередко Лопес показывала довольно открытые наряды, смелые и довольно яркие - с сеточкой, блестками и дорогими украшениями.

Однако почти все время Лопес на кадрах позирует в париках, скрывающих ее короткие и чуть вьющиеся волосы. Не секрет, что у Дженнифер есть целая комната с париками, за которыми она ухаживает.

У артистки уже давно короткие локоны и показывает их она довольно редко, предпочитая просто носить парики. Впервые за долгое время она появилась на прогулке с детьми Аффлека без парика и показала коротенькие пряди светлого оттенка.

Для неофициально выхода голливудская звезда выбрала образ в стиле ретро, по крайней мере, об этом говорила ее прическа и очки (очень уже похоже). Крупные серьги прекрасно дополнили непринужденный стиль актрисы.

Обычно артистка старается делать акцент на фигуре и подчеркивает состояние кожи.

По словам Лопес, она много работала над своим брендом своей косметики и открыла настоящие рецепты красоты, теперь она знает, как оптимально устранять признаки старения кожи, убирать мимические морщины и пигментацию.

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