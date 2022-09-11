Ведучий популярних шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорій Решетнік та його дружина Христина, залишивши трьох дітей, поїхали у відрядження.

На своїй сторінці в Instagram Григорій розмістив ефектне відео, на якому в елегантному чорному костюмі йде по території розкішного курортного готелю під Львовом. Там зірка, вочевидь, проводитиме якусь святкову церемонію.

"Я йду на роботу", — максимально лаконічно підписав кадри Решетнік.

Його дружина Христина також поділилася кадрами з відрядження, куди поїхала разом з коханим, та розповіла, що трьох синів вони з чоловіком залишили на дідуся та бабусю.

"Для багатодітної мами відрядження з коханим на 2 дні - це як у молодят цілий медовий місяць 💛💙Україна - ти неймовірно красива", — поділилася своєю радістю дружина телеведучого.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковою парою Решетніків та локацією, де їм пощастило провести час:

"Комусь з погодою на весіллі явно не пощастило, зато пощастило з ведучим 😂";

"Красиво дуже, це тільки для багатих" ;

"Робіть більше таких фото. Вам пасує відпочинок!";

"Надзвичайно красиве місце, це наша Україна💙💛";

"Удачі ! Хай та краса придасть натхнення !👏";

"Таке мальовниче місце😍";

"Боже мій, яка чарівна краса!".

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетнік поділився рідкісними фото з сестрою та її чоловіком-нардепом.

Як повідомляла Politeka, дружину ведучого "Холостяка" Решетніка жорстко розкритикували через кадри з дітьми.

Також Politeka писала, що Христина Решетнік раптово заговорила про чергове поповнення в сім'ї.