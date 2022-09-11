На своїй сторінці в Instagram Григорій розмістив ефектне відео, на якому в елегантному чорному костюмі йде по території розкішного курортного готелю під Львовом. Там зірка, вочевидь, проводитиме якусь святкову церемонію.
"Я йду на роботу", — максимально лаконічно підписав кадри Решетнік.
Його дружина Христина також поділилася кадрами з відрядження, куди поїхала разом з коханим, та розповіла, що трьох синів вони з чоловіком залишили на дідуся та бабусю.
"Для багатодітної мами відрядження з коханим на 2 дні - це як у молодят цілий медовий місяць 💛💙Україна - ти неймовірно красива", — поділилася своєю радістю дружина телеведучого.
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Шанувальники в коментарях захоплюються зірковою парою Решетніків та локацією, де їм пощастило провести час:
"Комусь з погодою на весіллі явно не пощастило, зато пощастило з ведучим 😂";
"Красиво дуже, це тільки для багатих" ;
"Робіть більше таких фото. Вам пасує відпочинок!";
"Надзвичайно красиве місце, це наша Україна💙💛";
"Удачі ! Хай та краса придасть натхнення !👏";
"Таке мальовниче місце😍";
"Боже мій, яка чарівна краса!".
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетнік поділився рідкісними фото з сестрою та її чоловіком-нардепом.
Як повідомляла Politeka, дружину ведучого "Холостяка" Решетніка жорстко розкритикували через кадри з дітьми.
Також Politeka писала, що Христина Решетнік раптово заговорила про чергове поповнення в сім'ї.