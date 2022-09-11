Ведущий популярных шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорий Решетник и его жена Кристина, оставив троих детей, уехали в командировку.

На своей странице в Instagram Григорий разместил эффектное видео, на котором в элегантном черном костюме идет по территории роскошной курортной гостиницы под Львовом. Там звезда, очевидно, будет проводить какую-то праздничную церемонию.

"Я иду на работу", - максимально лаконично подписал кадры Решетник.

Его жена Кристина также поделилась кадрами из командировки, куда поехала вместе с любимым, и рассказала, что троих сыновей они с мужем оставили на дедушку и бабушку.

"Для многодетной мамы командировки с любимым на 2 дня - это как у новобрачных целый медовый месяц 💛💙Украина - ты невероятно красива", - поделилась своей радостью жена телеведущего.

Поклонники в комментариях восхищаются звездной парой Решетников и локацией, где им посчастливилось провести время:

"Кому-то с погодой на свадьбе явно не повезло, зато повезло с ведущим 😂";

"Красиво очень, это только для богатых";

"Делайте больше таких фото. Вам подходит отдых!";

"Чрезвычайно красивое место, это наша Украина💙💛";

"Удачи! Пусть и красота придаст вдохновение!👏";

"Такое живописное место😍";

"Боже мой, какая волшебная красота!".

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник поделился редкими фото с сестрой и ее мужем-нардепом.

Как сообщала Politeka, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за кадров с детьми.

Также Politeka писала, что Кристина Решетник внезапно заговорила об очередном пополнении в семье.