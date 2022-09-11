На своей странице в Instagram Григорий разместил эффектное видео, на котором в элегантном черном костюме идет по территории роскошной курортной гостиницы под Львовом. Там звезда, очевидно, будет проводить какую-то праздничную церемонию.
"Я иду на работу", - максимально лаконично подписал кадры Решетник.
Его жена Кристина также поделилась кадрами из командировки, куда поехала вместе с любимым, и рассказала, что троих сыновей они с мужем оставили на дедушку и бабушку.
"Для многодетной мамы командировки с любимым на 2 дня - это как у новобрачных целый медовый месяц 💛💙Украина - ты невероятно красива", - поделилась своей радостью жена телеведущего.
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Поклонники в комментариях восхищаются звездной парой Решетников и локацией, где им посчастливилось провести время:
"Кому-то с погодой на свадьбе явно не повезло, зато повезло с ведущим 😂";
"Красиво очень, это только для богатых";
"Делайте больше таких фото. Вам подходит отдых!";
"Чрезвычайно красивое место, это наша Украина💙💛";
"Удачи! Пусть и красота придаст вдохновение!👏";
"Такое живописное место😍";
"Боже мой, какая волшебная красота!".
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник поделился редкими фото с сестрой и ее мужем-нардепом.
Как сообщала Politeka, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за кадров с детьми.
Также Politeka писала, что Кристина Решетник внезапно заговорила об очередном пополнении в семье.