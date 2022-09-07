На своїх сторінках в Instagram Григорій та Христина Решетніки поділилися несподіваними кадрами, на яких вони разом з трьома синами засвітилися в компанії сестри телеведучого Катерини, її чоловіка-народного депутата Ігоря Копитіна та двох їхніх дітей — також хлопчаків.
"Нарешті зустрілися - брати награлися й надурілися 🤪😃😍", — лаконічно підписав світлини Решетнік.
Христина також поділилася кадрами родини в повному складі.
"Чоловіче царство ❤️Востаннє вони бачились 28 лютого, коли від’їжджали з Києва. І дуже скучили один за одним) На фото - діти рідної сестри Гріші. Але часто якраз кажуть, що це моя рідна сестра", — додала дружина телеведучого.
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Шанувальники в коментарях захоплюються зірковим сімейством, а також бажають їм розбавити картину донечкою:
"Щось ми пропустили)😉🙌🏼";
"Нічого собі козацький рід👍. Та думаю козаки не образиться, якщо сюди додадуть козачку";
"Це ж треба 😂😂одні хлопці";
"Супер компанія❤️. Треба вже дівчатками розбавити";
"Дійсно дуже схожі з сестрою Григорія, ❤️ви чудові";
"Шикарні мужчини💪💪💪";
"Футзальна команда з футболу вже є!";
"Чудово! Гарна родина козаків!".
Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.
Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.
Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.