На своїх сторінках в Instagram Григорій та Христина Решетніки поділилися несподіваними кадрами, на яких вони разом з трьома синами засвітилися в компанії сестри телеведучого Катерини, її чоловіка-народного депутата Ігоря Копитіна та двох їхніх дітей — також хлопчаків.

"Нарешті зустрілися - брати награлися й надурілися 🤪😃😍", — лаконічно підписав світлини Решетнік.

Христина також поділилася кадрами родини в повному складі.

"Чоловіче царство ❤️Востаннє вони бачились 28 лютого, коли від’їжджали з Києва. І дуже скучили один за одним) На фото - діти рідної сестри Гріші. Але часто якраз кажуть, що це моя рідна сестра", — додала дружина телеведучого.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковим сімейством, а також бажають їм розбавити картину донечкою:

"Щось ми пропустили)😉🙌🏼";

"Нічого собі козацький рід👍. Та думаю козаки не образиться, якщо сюди додадуть козачку";

"Це ж треба 😂😂одні хлопці";

"Супер компанія❤️. Треба вже дівчатками розбавити";

"Дійсно дуже схожі з сестрою Григорія, ❤️ви чудові";

"Шикарні мужчини💪💪💪";

"Футзальна команда з футболу вже є!";

"Чудово! Гарна родина козаків!".

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.