Нещодавно донька Марини Олівія святкувала своє 10-річчя без мами, оскільки була в іншій країні. Боржемська сумувала з цього приводу, але тепер нарешті вона возз'єдналася з донечкою.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Зважені та щасливі" розмістила милі світлини з донькою та маленьким кудлатим песиком та звернулася до українців за порадою.

"Мабуть, ви теж вже знаєте, наскільки Олівка хоче цуценя. Я розумію, що це щастя для дітей, але дуже велика відповідальність для батьків. У якому віці ви купували своїй малечі домашніх улюбленців? Чи вигулюють вони самі песиків?🤔🐶", — поцікавилася Боржемська.

Шанувальники в коментарях діляться своїм досвідом:

"Якщо візьмете собаку, ніколи не пошкодуєте, бо таку любов велику дарять всій родині, це янголи. Але відповідальність буде на Вас";

"Олівку треба у село, тут і котики, і цуцики, і кролики, і телятка, і корівки, качата і курчата — грайся з ким хочеш";

"Немає нічого складного чи страшного у вигулюванні песика) І не важливо, ранній ранок, дощ чи сніг) Навпаки - це неймовірне щастя, особливо під мирним небом ! Я сама це усвідомила лише після після 24 лютого. Бо найбільшою бідою можуть бути лише російські ракети( а аж ніяк не тваринки і все що з ними пов'язано 😍".

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