Українська актриса, переможниця "Танців зі зірками" та перша героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирішила висловитися з приводу останніх подій у країні. За три дні українські захисники змогли звільнити від окупантів стільки територій, як злочинці захоплювали цілих 120 днів.

Вся Україна радіє та підтримує ЗСУ, доки наші воїни просуваються вперед і відбивають назад наші землі. З цього приводу вирішила висловитись і Ксенія Мішина в Інстаграм:

«Слава нашим Героям! Сподіваюся, одного дня моя мрія здійсниться – обійняти В. Залужного! Зараз звільняють Ізюм, ось-ось Лисичанськ... Скоро і Кремль наш буде, ваша друга армія світу виявилася ганьбою!» - емоційно зауважила Ксенія.

Нагадаємо, що ЗСУ на даний момент не дають офіційних зведень про просування військ з метою безпеки.

Нерідко артистка вражає образами і говорить про те, як правильно доглядати обличчя та тіло.

«Почала курс коригуючого масажу. Стільки різних методик і я так давно мріяла мати час для себе. І зараз отримала багато повідомлень у стилі: Ксенія, навіщо тобі цей масаж, у тебе ж і так усе гаразд? Але ні, дівчатка, мені звичайно шалено приємно!» – каже Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина розповіла українцям, як вони постійно спонсорують росію.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина розговорилася перед українцями та вразила Злату Огневич.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина приголомшила виглядом, показавши, чи має ботокс.