Недавно дочь Марины Оливия отмечала свое 10-летие без мамы, поскольку была в другой стране. Боржемская тосковала по этому поводу, но теперь наконец-то она воссоединилась с дочерью.
В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Зважені та щасливі" разместила милые фотографии с дочерью и маленькой лохматой собачкой и обратилась к украинцам за советом.
"Видимо, вы тоже уже знаете, насколько Оливка хочет щенка. Я понимаю, что это счастье для детей, но очень большая ответственность для родителей. В каком возрасте вы покупали своим малышам домашних любимцев? Выгуливают ли они сами собачек? 🤔🐶", — поинтересовалась Боржемская.
Поклонники в комментариях делятся своим опытом:
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"Если возьмете собаку, никогда не пожалеете, потому что такую любовь великую дарят всей семье, это ангелы. Но ответственность будет на Вас";
"Оливку надо в деревню, здесь и котики, и щенки, и кролики, и телята, и коровки, утята и цыплята - играйся с кем хочешь";
"Нет ничего сложного или страшного в выгуле собачки) И не важно, раннее утро, дождь или снег) Наоборот - это невероятное счастье, особенно под мирным небом! Я сама это осознала только после 24 февраля. Ибо самой большой бедой могут быть только российские ракеты (а отнюдь не животные и все что с ними связано 😍".
Напомним, "Холостячка" Мишина проговорилась о необычной мечте с Залужным.
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