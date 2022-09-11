Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Після початку війни Леся відразу ж організувала Прихисток для біженців із зони бойових дій і тільки нещодавно його закрила, бо більше потреби в ньому немає. При цьому Нікітюк продовжує допомагати деяким родинам. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Микитюк поділилася сторіс, де показала гарну новину. Як виявилось, українські військові сфотографувалися на вході до Куп'янська, який сьогодні вдалося повністю звільнити від росіян, які добровільно стали постачальниками добрив для української землі.
"Слава ЗСУ", - написала Леся Нікітюк і осяяла своєю променистою усмішкою.
Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася наболілим і показала обличчя крупним планом після косметолога .
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А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк засяяла у компанії відомого українця, похвалившися милим фото
Також Politeka писала, що Нікітюк вразила одкровеннями українських жінок, які вижили після окупації.