На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла про блискавичний контрнаступ ЗСУ, який призвів до втечі окупантів з Куп'янська та Ізюма. Це ключові міста, через які ворог із початку вторгнення намагався відрізати наш Донбас із північного напрямку.

Примітно, що в обох звільнених містах, окрім російських полонених, затримано й вчителів, які приїхали працювати в окупованих школах. Також стало відомо, як спішно тікає ворог із Харківщини з-під вогню ЗСУ. Про це свідчать не лише масштаби звільнених територій, а й перехоплення розмов окупантів нашою розвідкою (відео 2)

«Після початку контрнаступу на Харківщині, окупанти спочатку перенесли «столицю» області з Куп'янська до Вовчанська, а тепер і взагалі – до російського Білгорода та оголосили евакуацію росіян та колаборантів у бік росії. Тим часом у самому Вовчанську вже почали «падати» російські триколори» – зауважує Падалко.

Вона також розповіла, що після триденної паузи у російському міністерстві оборони події на Харківщині назвали операцією зі згортання та перекидання військ (відео 4), а російські пропагандисти тим часом пояснюють глибину цього задуму (фото 5).

Наразі триває звільнення Херсонської та Запорізької областей. У Родах Запорізької області ЗСУ точним попаданням знищили місце розташування російських найманців (відео 7).

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