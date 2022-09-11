Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко, которая ведет новости на канале "1+1", назвала топ главных новостей на этих выходных.

На своей странице в Instagram ведущая рассказала про молниеносное контрнаступление ВСУ, которое привело к бегству оккупантов из Купянска и из Изюма. Это ключевые города, через которые враг с начала вторжения пытался отрезать наш Донбасс с северного направления.

Примечательно, что в обоих освобожденных городах, кроме российских пленных, задержали и учителей, приехавших работать в оккупированных школах. Также стало известно, как спешно убегает враг из Харьковщины из-под огня ВСУ. Об этом свидетельствуют не только масштабы освобожденных территорий, но и перехват разговоров оккупантов нашей разведкой (видео 2)

«После начала контрнаступления на Харьковщине, оккупанты сначала перенесли «столицу» области из Купянска в Волчанск, а теперь и вообще – в российский Белгород и объявили эвакуацию россиян и коллаборантов в сторону россии. Тем временем в самом Волчанске уже начали«падать» русские триколоры» - подмечает Падалко.

Она также рассказала, что после трехдневной паузы в российском министерстве обороны события на Харьковщине назвали операцией по свертыванию и переброске войск (видео 4), а российские пропагандисты, тем временем, объясняют глубину этого замысла (фото 5).

На данный момент продолжается освобождение Херсонской и Запорожской областей. В Родах Запорожской области ВСУ точным попаданием уничтожили месторасположение русских наемников (видео 7).

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