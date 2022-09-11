Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі СлаваПРО розповів, на скільки кілограмів схуд Данилко та розкрив його секрет.

"Як відомо, раніше артист лягав спати дуже пізно, навіть під ранок, прокидався теж дуже пізно, а тепер його графік повністю змінився. Він намагається прокидатися о сьомій або о восьмій ранку, слідкує за своїм харчуванням, і це приносить свої результати", — каже Дьомін.

Як виявилося, Андрій Данилко за останній час схуд на 14 кілограмів.

"До речі, можливо, він не просто так худне, адже днями у нього починається великий тур на підтримку України по Європі. Ну а з зайвими чотирнадцятьма кілограмами, як ви розумієте, стрибати на сцені в шубі та з зіркою на голові не так вже й легко", — додав ведучий.

Напередодні Данилко, який від початку повномасштабного вторгнення росії залишається в Україні, на своїй сторінці в Instagram розмістив анонс концертного туру Вєрки Сердючки. Артист зі своєю сценічною мамою Інною Білокінь відвідає Латвію, Литву, Молдову, Румунію, Болгарію та низку міст Польщі.

Раніше на святковому концерті до Дня Незалежності Сердючка виступила у київському метро на "Майдані Незалежності". Тоді радник офісу президента Олексій Арестович відверто позалицявся до мами Сердючки.

Нагадаємо, Андрій Данилко в образі Сердючки оригінально помстився росіянам.

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