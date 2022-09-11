Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після кількох місяців життя за кордоном повернулася в Україну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала незвичайні кадри, на яких позує поруч із розбитим російським танком та написала звернення до окупантів.

На нових знімках Настя відбита на якійсь ділянці, де стоїть іржавий розбитий російський танк. Образ артистка вибрала відповідний – на ній широкі чорні штани та світла футболка з написом: "Та від'їд*теся ви від нас!". Пишні кучері співачки розпущені та недбало покладені, а на обличчі легкий макіяж та серйозний вигляд.

У підписі до публікації Каменських написала: "200 днів повномаштабної війни та боротьби за свободу та незалежність, яку хотіли відібрати! Просто повертайтесь туди, звідки прийшли! Забирайте весь свій металобрухт з нашої землі. Досить красти чужі життя, території, культурне надбання, свободу країни... та навіть пральні машини й унітази. Слава нашим ЗСУ! Дякуємо вам за те, що ви наближаєте перемогу! Робите все можливе, аби окупанти пошкодували, що ступили на нашу вільну українську землю! Слава всім, хто робить свій вклад в перемогу! І як написано на моїй футболці: "Та від‘їб***ся ви від нас!". Слава Україні!".

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