Популярная украинская певица Настя Каменских, которая после нескольких месяцев жизни за границей вернулась в Украину, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила необычные кадры, на которых позирует рядом с разбитым российским танком и написала обращение к оккупантам.

На новых снимках Настя запечатлена на каком-то участке, где стоит ржавый разбитый российский танк. Образ артистка выбрала соответственный – на ней широкие черные штаны и светлая футболка с надписью: "Да отъеб*тесь вы от нас!". Пышные кудри певицы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Каменских написала: "200 дней полномасштабной войны и борьбы за свободу и независимость, которую хотели отобрать! Просто возвращайтесь туда, откуда пришли! Забирайте весь свой металлолом из нашей земли. Достаточно воровать чужие жизни, территории, культурное достояние, свободу страны... и даже стиральные машины и унитазы. Слава нашим ВСУ! Спасибо вам за то, что вы приближаете победу! Делаете все возможное, чтобы оккупанты пожалели, что ступили на нашу свободную украинскую землю! Слава всем, кто вносит свой вклад в победу! И как написано на моей футболке: "Да отъеб*тесь вы от нас!". Слава Украине!".

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