Популярний український співак Олег Винник від початку повномасштабного вторгнення рф не з'являється на публіці та не випускає нових пісень.

Ведучий Слава Дьомін у своїй передачі СлаваПРО розповів, де зараз може бути Олег Винник, та показав його останнє фото.

"Це питання задають багато людей. Хтось думав, що співак втік з України, хтось був переконаний, що він тут, але в червні адвокат Олега заявила, що він в Німеччині і там проходить лікування. Щоправда, яка хвороба у Винника не відомо", — каже Дьомін.

Ведучий також прокоментував світлину з Олегом Винником, яку напередодні опублікував музикант та продюсер Роман Недзельський.

"І от нещодавно Олег з'явився на новому фото у чоловіка співачки Оксани Білозір Романа Недзельського. Роман писав про те, що Олег допомагає Збройним Силам України. Щоправда, така фотка з'являється кілька разів на Фейсбуці Романа, і коли вона зроблена — не відомо", — пояснив Слава.

Згадав Дьомін і про Таїсію Сватко, більш відому як Таюне, бек-вокалістку Винника, яка, за деякою інформацією, є дружиною співака.

"До речі, в Instagram співачки Таюне, якій приписують шлюб з Олегом, теж тиша. Таїсія не викладала фотки з 20 лютого. Подейкують, що Олег Винник все ж скоро з'явиться в інформаційному полі", — додав ведучий.

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