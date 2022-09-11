Як пише Politeka.net, Тіна Кароль – відома українська співачка, нещодавно артистка вирушила до Японії, де провела кілька важливих зустрічей. Встигла зірка також знятися для модного глянцю одразу у кількох дизайнерських вбраннях.

«Трансцендентні смуги сірого кольору грають навколо тіла та утворюють силует, що нагадує глядачеві підводний світ. Це наш спосіб показати, наскільки глибокий і заплутаний внутрішній світ кожної людини» - йдеться у підписі під новим кадром із Тіною.

Артистці вдалося відзначитись перед фанатами завдяки сміливості образу:

«Внутрішній світ стане простим та теплим, коли в ньому знайдеться місце для кохання ❤️; ❤️З розуму збожеволіти як це фантастично красиво!; Тіна Кароль наша чарівна україночка 😍» - пишуть у мережі.

Встигає Тіна Кароль також поспілкуватися з фанатами не лише на онлайн-зустрічах, а й за особистих розмов. Милий кадр із найменшим волонтером одразу привернув увагу, а сам образ Тіни сподобався українцям.

Артистка спокійно показує себе без макіяжу, ошатних образів та трендових прикрас, але при цьому виглядає так само привабливо.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.