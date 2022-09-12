Популярна блогерка та дружина Віктора Павлика Катерина показала щасливі будні із сином і без чоловіка.

Як повідомляє Politeka.net , молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова щодня показує в Інстаграм, як проходять її будні. Дівчина не сидить удома та не їздить на кожен концерт чоловіка, як раніше, коли була його концертним директором.

Зараз Катерина займається своїм магазином дитячого одягу та показує, як також встигає приділити час синові. Дівчина нерідко розчулює сімейними кадрами і радує фото. На цей раз вона показала швидкоплинну прогулянку з дитиною.

"Який гарний! Який чудовий хлопчик» - пишуть із розчуленням шанувальники Катерини та Віктора Павлика, які стежать за їхніми соціальними мережами.

Також дівчина посміялася над поведінкою чоловіка та його покупок для сина.

«Мій чоловік учора мене добив! Я попросила купити Мишкові взуття у Штатах, а він…» – з інтригою розповіла Катерина.

Після цього шанувальники зауважили, що раніше Віктор Павлик відзначився вибором стрижки для малюка – практично повністю поголивши його на лисо. Цього разу темою для обговорень стало взуття: «Більше вас не інтригуватиму, я попросила купити пару взуття на зиму Миші…».

Нагадаємо, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика знову похвалилася перемогою над екс-дружиною чоловіка у суді.