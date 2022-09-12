Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова каждый день показывает в Инстаграм, как проходят ее будни. Девушка не сидит дома и не ездит на каждый концерт супруга, как раньше, когда была его концертным директором.
Сейчас Катерина занимается своим магазином детской одежды и показывает, как также успевает уделить время сыну. Девушка нередко умиляет семейными кадрами и радует фото. В этот раз она показала мимолетную прогулку с ребенком.
«Какой хороший! Какой чудесный мальчик» - пишут с умилением поклонники Катерины и Виктора Павлика, которые следят за их социальными сетями.
Также девушка посмеялась над поведением мужа и его покупок для сына.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Российский самолет разбился в Крыму: первые подробности авиакатастрофы
Беда случилась со звездой "Папика" Петрожицкой в Германии: "Я не пропала, просто..."
Пытался сбежать, но не получилось: "начальника полиции" поймали на освобожденной Харьковщине, фото
Ольга Сумская нарвалась на критику из-за фото возле церкви: "Московская..."
«Мой муж вчера меня добил! Я попросила купить Мише обуви в Штатах, а он…» - с интригой рассказала Катерина.
После этого поклонники подметили, что ранее Виктор Павлик отличился выбором стрижки для малыша – фактически полностью побрив его на лысо. В этот раз темой для обсуждений стала обувь: «Больше не буду вас интриговать, я попросила купить пару обуви на зиму Мише…».
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.