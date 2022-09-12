Популярная блогерша и супруга Виктора Павлика Катерина показала счастливые будни с сыном и без супруга.

Как сообщает Politeka.net, молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова каждый день показывает в Инстаграм, как проходят ее будни. Девушка не сидит дома и не ездит на каждый концерт супруга, как раньше, когда была его концертным директором.

Сейчас Катерина занимается своим магазином детской одежды и показывает, как также успевает уделить время сыну. Девушка нередко умиляет семейными кадрами и радует фото. В этот раз она показала мимолетную прогулку с ребенком.

«Какой хороший! Какой чудесный мальчик» - пишут с умилением поклонники Катерины и Виктора Павлика, которые следят за их социальными сетями.

Также девушка посмеялась над поведением мужа и его покупок для сына.

«Мой муж вчера меня добил! Я попросила купить Мише обуви в Штатах, а он…» - с интригой рассказала Катерина.

После этого поклонники подметили, что ранее Виктор Павлик отличился выбором стрижки для малыша – фактически полностью побрив его на лысо. В этот раз темой для обсуждений стала обувь: «Больше не буду вас интриговать, я попросила купить пару обуви на зиму Мише…».

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.