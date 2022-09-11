Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка минулого року здобула титул найкрасивішої дівчини "Міс Україна-Всесвіт" і представляла нашу країну на міжнародному конкурсі краси, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина поділилася гарячими кадрами з нової фотосесії.

Як відомо, днями Анна вирушила у подорож до Іспанії, де вже показувала спекотні кадри із фотосесій у Мадриді. Тепер, судячи з геолокації, модель вирушила далі – на нових знімках вона позує на курорті Пальма-де-Майорка.

На нових фото Неплях можна побачити в спокусливому синьому костюмі, який складається з короткого топу та довгої вузької спідниці. Це вбрання красиво підкреслило ідеальну фігуру модель та апетитні вигини її тіла. Волосся Анни зібране у високий тугий пучок, а на її обличчі стильні сонцезахисні окуляри у білій оправі. Завершує образ модна біла сумочка, що висить через плече.

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