Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая в прошлом году получила титул самой красивой девушки "Мисс Украина-Вселенная" и представляла наш страну на международном конкурсе красоты, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась горячими кадрами из новой фотосессии.

Как известно, на днях Анна отправилась в путешествие в Испанию, где уже показывала жаркие кадры из фотосессий в Мадриде. Теперь, судя по геолокации, модель отправилась дальше – на новых снимках она позирует на курорте Пальма-де-Майорка.

На новых фото Неплях можно увидеть в соблазнительном синем костюмчике, который состоит из короткого топа и длинной узкой юбке. Этот наряд красиво почеркнул идеальную фигуру модель и аппетитные изгибы ее тела. Волосы Анны собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице стильные солнцезащитные очки в белой оправе. Завершает образ модная белая сумочка, которая висит через плечо.

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