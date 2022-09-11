Популярна українська блогерка та переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова, яка з початку війни залишається в Києві і переклала свій блог українською мовою, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала спекотне відео, в якому з'явилася у спокусливому образі.

Судячи з кадрів, Даша позувала фотографу в черговій фотосесії та заодно зняла про це ролик. Перед камерою вона з'явилася у гарячому тілесному боді з незвичайним візерунком, що прилягає до шкіри, повторюючи усі вигини ідеальної фігури. Довге розкішне волосся дівчини розпущене і трохи розпатлане, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Просто залишу це тут". А шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію блогерки: "Дуже красиво", "Гарно, дуже", "Даша, це пожежа", "Гарно, вогонь", "Неймовірна", "Дуже ефектно", "Клас" , "Яка красива", "Приголомшливо виглядаєш", "Тіло рухається в такт музиці", "Красуня".

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