Популярная украинская блогерша и победительница одного из сезонов шоу "Холостяк" Даша Ульянова, которая с начала войны остается в Киеве и перевела свой блог на украинский язык, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала жаркое видео, в котором появилась в соблазнительном образе.

Судя по кадрам, Даша позировала фотографу в очередной фотосессии и заодно сняла об этом ролик. Перед камерой она появилась в горячем телесном боди с необычным узором, которое прилегает к коже, повторяя все изгибы идеальной фигуры. Длинные роскошные волосы девушки распущены и чуть растрепаны, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Просто оставлю это здесь". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Очень красиво", "Красиво, очень", "Даша, это пожар", "Красиво, огонь", "Невероятная", "Очень эффектно", "Класс", "Какая красивая", "Потрясающе выглядишь", "Тело двигается в такт музыке", "Красотка".

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