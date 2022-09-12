У цей святковий день на своїй сторінці в Instagram Катя звернулася до українців з проханням про допомогу.

"За півроку з повномасштабного вторгнення ми з командою пошуку зниклих побачили стільки горя і трагедій, що це неможливо пережити і просто описати тут в словах. Я розумію, що хочу допомогти всім і стати чарівником, що вирішує всі пробеми в момент, я дуже часто плачу від того, що не знаю як допомогти тут і зараз, щоб просто в цей момент всім стало добре. Але коли проходить відчай, приходять розуміння, що потрібно рухатися маленькими кроками допомоги", — зізнається Осадча.

Тому Катерина запускає проект «Дім для дітей», метою якого є, аби кожна велика родина отримала свій будинок, що втратила через війну. Телеведуча преставила першу родину, якій збирається допомогти. Родина Целухіних втратила не тільки будинок в Рубіжному, але й батька. Причому діти втратили батька вдруге, адже родина взяла на виховання 10 сиріт. Зараз дітям від 4 до 16 років і їм немає де жити вже цієї зими.

"Моя мрія на день народення - будинок для цих дітей. Будь-ласка підтримайте нас. Я завжди любила цей день і завжди вірила в диво 🙏🏻Я знаю, як важко зібрати велику суму, але вірю, що маленькими кроками, ми все зможемо. Якщо ви сьогодні для нас матимете 50-100 гривень, ми наблизимо мрію", — наголосила Осадча.

Нагадаємо, Катерина Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Катя Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.