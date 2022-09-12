В этот праздничный день на своей странице в Instagram Катя обратилась к украинцам с просьбой о помощи.

"За полгода с полномасштабного вторжения мы с командой поиска пропавших увидели столько горя и трагедий, что это невозможно пережить и просто описать здесь в словах. Я понимаю, что хочу помочь всем и стать волшебником, решающим все пробемы в момент, я очень часто плачу от того, что не знаю, как помочь здесь и сейчас, чтобы просто в этот момент всем стало хорошо. Но когда проходит отчаяние, приходит понимание, что нужно двигаться маленькими шагами помощи", — признается Осадчая.

Поэтому Екатерина запускает проект «Дом для детей», целью которого является, чтобы каждая большая семья получила свой дом, потерянный из-за войны. Телеведущая представила первую семью, которой собирается помочь. Семья Целухиных потеряла не только дом в Рубежном, но и отца. Причем дети потеряли отца во второй раз, ведь семья взяла на воспитание 10 сирот. Сейчас детям от 4 до 16 лет и им негде жить уже этой зимой.

"Моя мечта на день рождения - дом для этих детей. Пожалуйста, поддержите нас. Я всегда любила этот день и всегда верила в чудо 🙏🏻Я знаю, как трудно собрать большую сумму, но верю, что маленькими шагами, мы все сможем. Если у вас сегодня для нас будет 50-100 гривен, мы приблизим мечту", — подчеркнула Осадчая.

Напомним, Екатерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.