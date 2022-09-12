На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася несподіваним одкровенням про "знак", який вона отримала на зйомках, а також ефектними кадрами, які зробив фотограф Слава Самборський.

"А ти повірив/-ла б у такий знак? В найбільш емоційних кадрах кліпу «Сьогодні» ви вже помітили крихітне руде кошеня, яке я називаю справжнім дивом 😍Останню частину відео ми знімали в гірській місцевості за містом, куди вкрай складно добратися самотужки. Аби показати недоторкану красу України нашій знімальній групі довелося наймати спеціальний гірський транспорт. Поки добиралися - грянула рясна злива", — розповідає Цибульська.

Але на самій верхівці пагорба Ольга з командою зустріли маленьку біляву дівчину з рудим кошеням у руках.

"Кошеня теж виявилося переселенцем - його від смерті врятували військові ЗСУ в Сєвєродонецьку 💔 Як вони взагалі там опинилися?! Кіт - мій талісман і я відчувала, що він має бути в кадрі ❤️Напередодні ми цілий день виглядали пухнастого актора в місті, та таки не знайшли. Тоді я прийняла цю руду малечу за добрий знак з неба. І не могла пустити з рук. Потім прогуглила - «руде кошеня приносить у дім щастя, успіх і матеріальне благополуччя». Значить, все в нас буде добре 💔", — наголосила співачка.⠀

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

Також Politeka писала, що Цибульська чесно розповіла, як її накриває.