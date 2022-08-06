Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про ТікТок, де веде блог. А цього разу Цибульська опублікувала відео, розсмішивши українців.

Оля пройшлася Бузовою, Лазарєву та іншими російськими зірками. Зірка наголосила, щоб більше їхня музика не грала.

"До речі, незабаром новий трек", - написала Оля.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Бузова, то взагалі не слухає ні голосу. Це точно. Україна понад усе", "100%", "Оля, молодець, красуня", "Чому в чорний колір пофарбовані", "Красуня", "Ви дуже класна", " Цей звук", "Моя хороша, я зараз так люблю українські пісні", "Клас", "А Тату можна?", "Боже визволи ту гидоту слухати. Наші пісні, музика, такі мелодійні, такі круті. Цибульська - красуня наша. Ми любимо тебе та твої пісні… Зачепила "Скандалом".

Нагадаємо, Цибульська з сином вирушили на тюнінг і кардинально змінили імідж.

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська поділилася спогадами та показала свого "краша"

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