Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про ТікТок, де веде блог. А цього разу Цибульська опублікувала відео, розсмішивши українців.
Оля пройшлася Бузовою, Лазарєву та іншими російськими зірками. Зірка наголосила, щоб більше їхня музика не грала.
"До речі, незабаром новий трек", - написала Оля.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Бузова, то взагалі не слухає ні голосу. Це точно. Україна понад усе", "100%", "Оля, молодець, красуня", "Чому в чорний колір пофарбовані", "Красуня", "Ви дуже класна", " Цей звук", "Моя хороша, я зараз так люблю українські пісні", "Клас", "А Тату можна?", "Боже визволи ту гидоту слухати. Наші пісні, музика, такі мелодійні, такі круті. Цибульська - красуня наша. Ми любимо тебе та твої пісні… Зачепила "Скандалом".
Нагадаємо, Цибульська з сином вирушили на тюнінг і кардинально змінили імідж.
А ще Politeka повідомляла, що Цибульська поділилася спогадами та показала свого "краша"
Також Politeka писала, що Денисенко оскандалилася відпочинком у Туреччині, Цибульська стала на захист актриси.