Співачка Ольга Цибульська підняла патріотичний дух, адже зараз надзвичайно важливо вірити в краще, не занепадати.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Оля Цибульська перебуває у постійному контакті з шанувальниками і робить це в основному за допомогою соціальної мережі Інстаграм. Зірка часто розповідає, що цікавого відбувається у її житті.

Щоб порадувати шанувальників і хоч трохи покращити собі настрій, Ольга показала задерикувате відео зі своїми батьками. Кадри вона розмістила у своїх stories.

«Мене крило сьогодні емоційно цілий день. Але батьки, які танцюють на цьому відео через біль, окрилюють та дарують щастя», - поділилася співачка.

У кадрі тато та мама артистки танцюють, притулившись один до одного.

«Українці – ми такі, співаємо та танцюємо. Навіть коли душа плаче», - додала Оля Цибульська.

Раніше ми писали, співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка довела до сліз Тіну Кароль, переспівавши її хіт «Скандал», продовжує перекладати російськомовні хіти своїх зіркових колег. Після Насті Каменських та Тіни Кароль Оля взялася за Світлану Лободу. Цибульська влучно переспіла її хіт «Сумувала» і зняла своє відео, в якому показала нову зачіску.

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Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.

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