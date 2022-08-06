Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Оля Цибульська зараз активно дає благодійні концерти та збирає гроші на допомогу ЗСУ. У перерві між виступами вона ще й встигає записувати нові пісні.
Артистці стало трохи нудно і вона вирішила відповісти на запитання користувачів мережі та поділитися особистим.
Так, одна з її підписниць похвалила знаменитість за оптимізм і зауважила, що Оля Цибульська завжди на позитиві, багато посміхається та жартує. Співачка подякувала їй за спостереження, але зізналася, що її часто "накриває і вона засмучується".
"Мене теж накриває дуже часто, зараз як ніколи часто. Але я розумію, що я в тому стані нічого не можу ні собі, ні людям. Тому я намагаюся тягнути себе за чубок", - розповіла Оля Цибульська.
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Також вона зізналася, що ніколи не брала участі у розіграшах та лотереях. При цьому артистка зазначила, що в жодному разі не відмовляє інших – спробувати це зробити.
"У мене жодного разу не було лотерей або розіграшів виграних. Але це не означає, що такого не відбувається. Просто в мене трохи інший шлях", - додала Оля Цибульська.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.
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