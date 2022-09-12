Як повідомляє Politeka.net, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька продовжує подорожувати світом і давати благодійні концерти, щоб допомогти Україні. Нещодавно вона повернулася до України та виступила у київському метро. Атмосферним знімком співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На кадрі Олександра Зарицька постала у гарній довгій сукні кольору хакі з довгими рукавами. Талію підкреслила за допомогою гарного мереживного корсету з довгими нитками. Свої русяві локони вона трохи завила у хвилясті локони і нанесла на обличчя легкий макіяж.

Схудла солістка гурту "KAZKA" подякувала українським захисникам і захопилася ними.

"Багато подяки та тепла сьогодні – для наших ЗСУ! Ми називаємо їх котиками, Воїнами світу, Героями. Бо вони на очах у всього світу сміливо відбивають атаки та очищають території України від ворогів, і навіть посеред пекла посміхаються, жартують та кажуть: "Все буде Україна!". Дякую, захоплюємося, пишаємося! Сил вам і відваги!", - написала Олександра Зарицька.

Користувачі мережі погодилися зі словами артистки і залишили для неї кілька компліментів: "Як завжди краще за всіх", "Дякую за Ізюм. Це як подарунок на день народження", "Яка гарна дівчинка", "Красуня! Нудьгую по тобі".

Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька у всьому чорному пригорнула до себе важливий оберег.

Також Politeka писала, що KAZKA після скандального виступу на фестивалі із росіянами показала нове відео.

А ще Politeka повідомляла, що KAZKA після жорсткої критики українців засвітилася на фестивалі, де виступатимуть росіяни.