Как сообщает Politeka.net, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая продолжает путешествовать по миру и давать благотворительные концерты, чтобы помочь Украине. Недавно она вернулась в Украину и выступила в киевском метро. Атмосферным снимком певица поделилась на своей странице в Instagram.

В кадре Александра Зарицкая предстала в красивом длинном платье цвета хаки с длинными рукавами. Талию подчеркнула с помощью красивого кружевного корсета с длинными нитями. Свои русые локоны она немного завила в волнистые локоны и нанесла на лицо легкий макияж.

Похудевшая солистка группы "KAZKA" поблагодарила украинских защитников и восхитилась ими.

"Много благодарности и тепла сегодня – для наших ВСУ! Мы называем их котиками, Воинами света, Героями. Ибо они на глазах у всего мира смело отбивают атаки и очищают территории Украины от врагов, и даже посреди ада улыбаются, шутят и говорят: "Все буде Украина!" Спасибо, восхищаемся, гордимся! Сил вам и отваги!", - написала Александра Зарицкая.

Пользователи сети согласились со словами артистки и оставили для нее несколько комплиментов: "Как всегда лучше всех", "Спасибо за Изюм. Это как подарок на день рождения", "Какая красивая девочка", "Красавица! Скучаю по тебе".

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая во всем черном прижала к себе важный оберег.

Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.

А еще Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.